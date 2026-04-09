Что известно о новом супервулкане на Камчатке

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Супервулканы всегда находятся в зоне повышенного внимания — если какой-нибудь из них проснется, может произойти катастрофа. Такого "геологического монстра" недавно обнаружили на территории России.

Насколько вулкан опасен? Может ли произойти извержение?

Уничтожат целые государства

В научном сообществе под супервулканами чаще всего понимают суперкальдеры. Обычный вулкан отличается от супервулкана примерно так же, как пистолет от пушки.

Он не извергается, а буквально взрывается, и взрыв по мощности превосходит обычные извержения в тысячи раз. По силе и последствиям он может быть равен удару крупного астероида.

Например, если проснется Йеллоустоун, произойдет колоссальной силы взрыв — как если бы тысячу атомных бомб разом привели в действие. При этом сам кратер моментально рухнет в воронку диаметром в полсотни километров. Для США извержение Йеллоустоуна будет, скорее всего, означать конец существования как государства.

Одна из таких суперкальдер находится в России на Камчатке. Ее назвали суперкальдера Карымшина, и сейчас известно не так много данных о ней: ее открыли только в 2007 году.

Супервулкан представляет собой горную систему в форме овала, длина которого составляет около 35 километров. Расположен он всего в 50 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского, что вызывает опасения местных жителей.

Зафиксированные аномалии

Последний раз суперкальдера Карымшина извергалась примерно 1,7 миллиона лет назад.

"Мы фиксируем в этом районе аномалии по геофизическим данным, свидетельствующие о том, что у нас есть магматические очаги, которые являются источниками питания для многочисленных гидротермальных источников, расположенных в том районе", — объяснила ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Бергаль-Кувикас.

В настоящее время магма находится на глубине шести километров и нет никаких признаков того, что супервулкан может начать извергаться — кальдеру Карымшина относят к "остывшим" вулканам.

И все же Бергаль-Кувикас считает : "Для обеспечения безопасности крайне важно продолжить изучение супервулкана Карымшина, создать систему, похожую на мониторинг Йеллоустонского супервулкана в Штатах, Таупо в Новой Зеландии или Асо в Японии".

Кризис и голод из-за вулкана

По мнению специалиста, рассказы о вулканической зиме, месяцах без солнца и вымирании многих видов — не пустые страшилки.

Небольшое извержение кальдеры Заварицкого на Курильских островах с магнитудой пять-шесть в 1831 году привело к тому, что частицы пепла от него обнаружили даже в Гренландии. Проведенное учеными исследование керна льда на острове и в Антарктиде показало рекордное содержание серы.