Суд ликвидировал фонд "Моя Кубань", фигурировавший в деле экс-депутата ГД

КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования исполняющего обязанности прокурора Краснодарского края и ликвидировал фонд "Моя Кубань" и ассоциацию "Союз дорожников Кубани", фигурировавшие в антикоррупционном деле экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд... решил: исковые требования удовлетворить. Ликвидировать фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань", ликвидировать краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани". Обратить в доход РФ денежные средства ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Союз дорожников Кубани... Обратить в доход РФ денежные средства Фонда содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань", - огласил решение судья.
Имущество фонда аналогично обращено в доход РФ. Кроме того, суд обязал фонд и ассоциацию создать ликвидационную комиссию юридического лица и провести процедуру ликвидации в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Представители самого фонда в суд не явились. Представитель управления министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю поддержал исковые требования в полном объёме, напомнив, что ассоциация фактически участвовала в управлении фондом в нарушение антикоррупционного законодательства.
В феврале Центральный районный суд Сочи обратил в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц, в том числе Александра Карпенко, который до 2025 года возглавлял Союз дорожников Кубани, на сумму около 23 миллиардов рублей, сообщала пресс-служба судов Краснодарского края. Согласно исковым материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц.
Дорожно-строительные организации, входившие в Союз дорожников Кубани, перечисляли в фонд "Моя Кубань" от 3% до 10% сметной стоимости контрактов за участие в торгах, заявлял представитель Генпрокуратуры России в ходе рассмотрения иска в суде в Сочи. Всего с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 миллиарда рублей незаконного вознаграждения. Второго декабря 2025 года на пленарном заседании Госдумы было принято постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, позже суд арестовал его по делу о получении взяток в особо крупном размере.