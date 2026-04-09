Суд ликвидировал фонд "Моя Кубань", фигурировавший в деле экс-депутата ГД

КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования исполняющего обязанности прокурора Краснодарского края и ликвидировал фонд "Моя Кубань" и ассоциацию "Союз дорожников Кубани", фигурировавшие в антикоррупционном деле экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Имущество фонда аналогично обращено в доход РФ. Кроме того, суд обязал фонд и ассоциацию создать ликвидационную комиссию юридического лица и провести процедуру ликвидации в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу.