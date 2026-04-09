Юрист оценил решение суда по делу о сквоттерах в торгпредстве в Амстердаме

ГААГА, 9 апр - РИА Новости. Решение Окружного суда Амстердама в пользу России по делу о сквоттерах, незаконно заселившихся в пустующее здание российского торгпредства, может создать прецедент для других подобных дел в ЕС, заявил РИА Новости нидерландский юрист Нильс Роверс.

Ранее Окружной суд Амстердама постановил, что сквоттеры, незаконно заселившиеся в пустующее здание торгового представительства РФ в столице Нидерландов , должны освободить помещение. Суд признал право собственности российского государства приоритетным и указал, что проживание посторонних жильцов в здании не имеет законных оснований.

"Это интересное дело. И это решение может стать юридическим прецедентом для других подобных дел в ЕС ", - считает юрист.

Как отметил Роверс, судья учел, что самовольное занятие сквоттерами имущества противоречит праву долгосрочной аренды Российской Федерации и квалифицируется как уголовное преступление. Все это, подчеркнул он, имело важное значение для исхода дела.

Кроме того, по словам адвоката, российскую сторону представляла очень хорошая юридическая фирма.