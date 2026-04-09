Юрист оценил решение суда по делу о сквоттерах в торгпредстве в Амстердаме
04:20 09.04.2026
Юрист оценил решение суда по делу о сквоттерах в торгпредстве в Амстердаме

ГААГА, 9 апр - РИА Новости. Решение Окружного суда Амстердама в пользу России по делу о сквоттерах, незаконно заселившихся в пустующее здание российского торгпредства, может создать прецедент для других подобных дел в ЕС, заявил РИА Новости нидерландский юрист Нильс Роверс.
Ранее Окружной суд Амстердама постановил, что сквоттеры, незаконно заселившиеся в пустующее здание торгового представительства РФ в столице Нидерландов, должны освободить помещение. Суд признал право собственности российского государства приоритетным и указал, что проживание посторонних жильцов в здании не имеет законных оснований.
"Это интересное дело. И это решение может стать юридическим прецедентом для других подобных дел в ЕС", - считает юрист.
Как отметил Роверс, судья учел, что самовольное занятие сквоттерами имущества противоречит праву долгосрочной аренды Российской Федерации и квалифицируется как уголовное преступление. Все это, подчеркнул он, имело важное значение для исхода дела.
Кроме того, по словам адвоката, российскую сторону представляла очень хорошая юридическая фирма.
Как сообщала РИА Новости адвокат Хелен овер де Линден, представлявшая в суде интересы сквоттеров, Апелляционный суд Амстердама позднее разрешил сквоттерам пожить в здании торгпредства РФ еще шесть месяцев, однако с октября оно вновь будет использоваться Россией в соответствии с решением суда первой инстанции.
