Что старец Серафим говорил о будущем России и Украины

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) пережил лагеря, ссылку за полярным кругом, запрет на служение — при этом сохранил неиссякаемую веру в будущее России. Сегодня все чаще звучат слова старца о судьбе страны, которые он произносил в конце 70-х.

Что именно предсказывал отец Серафим?

От дворянской семьи к нищете

Дмитрий Александрович Тяпочкин родился 1 (13) августа 1894-го в дворянской семье на территории нынешней Польши. Отец — отставной полковник, мать из знатного польского рода, принявшая православие. Увидев в духовном училище образ преподобного Серафима Саровского, сказал отцу: хочу быть таким же.

Окончил семинарию, поступил в Московскую духовную академию. После ее закрытия в 1919-м уехал на юг, работал учителем, женился. Родилось пятеро детей, двое сыновей умерли в младенчестве от голода.

В 1933-м от туберкулеза скончалась жена. Отец Дмитрий остался один с дочерьми-подростками.

Лагеря за веру

В 1941-м отца Дмитрия арестовали за "религиозную агитацию". Дали десять лет. В лагере он продолжал исповедовать, крестить. Заключенные — в том числе бывшие уголовники — создали для батюшки охрану, чтобы никто не обижал.

Когда срок подходил к концу, следователь спросил о планах после освобождения. "Я священник — служить намерен", — ответил отец Дмитрий. Добавили пять лет и отправили выше по Енисею.

Батюшка вспоминал : "Я был так слаб, что даже не мог ничего поднять. Тогда мне сказали: а ты, поп, сторожи лес, чтобы его не украли. А кому его красть? Я понял, что обречен на погибель, на растерзание зверям... И вот однажды увидел, что на меня идут медведи. Я поднял два креста. Стою с этими крестами, медведи подошли совсем близко ко мне и остановились. Посмотрели на меня, стали озираться по сторонам и ушли".

В 1960-м, спустя четыре года после освобождения, принял монашество с именем Серафим. В 1961-м отца Дмитрия назначили настоятелем Свято-Никольского храма в селе Ракитное. Там он скончался 19 апреля 1982-го, в Светлый понедельник.

Храм в темноте

В Ракитном службы разрешили только по ночам, чтобы не отвлекать местных от колхозной работы. В храме не было света, купол прохудился.

Отец Серафим служил в темноте наизусть и всегда говорил проповедь. Его внук позже спросил: для кого? Батюшка ответил : "В темноте кто-то мог быть. Для них и говорил". Постепенно люди начали помогать, храм восстановили, провели свет, один из лучших иконописцев расписал стены.

Однажды к старцу принесли умирающего на носилках. Батюшка помолился, помазал елеем, осенил крестом — и тот сел. Через несколько дней полностью пришел в себя.

То, что уже произошло

По воспоминаниям современников, старец предсказывал сценарий, который выглядел как описание распада СССР.

Он говорил , что процесс "развала России" пойдет стремительно: сначала "разделятся славянские народы", затем "отпадут союзные республики — прибалтийские, среднеазиатские, кавказские".

Далее, по его словам, "центральная власть станет ослабевать", а отдельные регионы начнут "жить самостоятельно и не обращать внимания на указы из Москвы".

В его словах звучало предупреждение: в случае внутреннего ослабления страну могут ждать новые испытания — внешнее давление, борьба за ресурсы, попытки влияния извне.

Предсказание об Украине

Об Украине старец сказал : потеряет Крым. Монастыри будут стоять за православие до смерти, многие примут мученичество.

Говоря о славянских народах, он подчеркнул: "Те, кто в этих народах против союза с Россией — даже если они считают себя верующими, — становятся служителями диавола. У славянских народов единая судьба".

“Осознают, что потеряли”

Старец утверждал: Россия должна выстоять. По его словам, страна "найдет в себе силы воспрянуть", а возрождение начнется через осмысление пережитого и возвращение к своим основаниям. Именно этот путь — через испытание к укреплению — он считал главным.

"Русские люди осознают, что они потеряли, осознают себя гражданами той Отчизны, которая еще живет, пожелают помочь ей восстать из пепла", — говорил отец Серафим.