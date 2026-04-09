Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал о последствиях операции США против Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 09.04.2026
Аналитик рассказал о последствиях операции США против Ирана

РИА Новости: операция США против Ирана привела к противоположному результату

© REUTERS / Majid Asgaripour — Сотрудник полиции в Тегеране, Иран
Сотрудник полиции в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Сотрудник полиции в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Операция США против Ирана привела к обратному эффекту - позиции Тегерана укрепились, и договариваться с ним Вашингтону станет намного сложнее, заявил РИА Новости директор центра "За гражданское общество", доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США уже нарушили три пункта мирного плана, заявил спикер парламента Ирана
8 апреля, 21:34
"Фактически операция США привела к обратному эффекту… Теперь от уступчивости Ирана ничего не осталось и договариваться с ним станет гораздо сложнее. Это, в свою очередь, создает новые риски в целом для американского присутствия в регионе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, судя по информации в американских СМИ, а также мнению отдельных политических аналитиков, премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось убедить Трампа в том, что вдохновленные военной операцией внутренние силы в Иране, в том числе нацменьшинства, сметут действующую власть.
"Такой подход является не только авантюрным, но и свидетельствует о незнании иранской действительности. В результате война лишь укрепила позиции иранской власти", - отметил Исмаилов.
Кроме того, если до конфликта Тегеран испытывал определенный идейный кризис, усугубленный сложным социально-экономическим положением, то теперь он чувствует себя увереннее, а экономическое положение будет улучшаться за счет фактического снятия нефтяных санкций, роста цен на нефть и контроля над Ормузским проливом, считает эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В США рассказали о неожиданных последствиях агрессии Трампа против Ирана
8 апреля, 21:16
 
В мире — Иран, США, Тегеран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала