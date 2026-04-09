Аналитик рассказал о последствиях операции США против Ирана

БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Операция США против Ирана привела к обратному эффекту - позиции Тегерана укрепились, и договариваться с ним Вашингтону станет намного сложнее, заявил РИА Новости директор центра "За гражданское общество", доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.

"Фактически операция США привела к обратному эффекту… Теперь от уступчивости Ирана ничего не осталось и договариваться с ним станет гораздо сложнее. Это, в свою очередь, создает новые риски в целом для американского присутствия в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судя по информации в американских СМИ, а также мнению отдельных политических аналитиков, премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось убедить Трампа в том, что вдохновленные военной операцией внутренние силы в Иране, в том числе нацменьшинства, сметут действующую власть.

"Такой подход является не только авантюрным, но и свидетельствует о незнании иранской действительности. В результате война лишь укрепила позиции иранской власти", - отметил Исмаилов.