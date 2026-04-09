Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности разговора Эрдогана и Пазешкиана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 09.04.2026 (обновлено: 21:16 09.04.2026)
Появились подробности разговора Эрдогана и Пазешкиана

Эрдоган заявил Пазешкиану о необходимости максимально использовать диалог с США

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости максимально использовать планируемые переговоры с США для достижения мира.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Месудом Пезешкианом. Лидеры обсудили вопрос о перемирии с США и обстановку в сфере безопасности в регионе.
"В ходе беседы наш президент отметил, что в процессе достижения перемирия Турция прилагает интенсивные усилия совместно с заинтересованными странами. Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо максимально использовать переговоры, которые начнутся в ближайшие дни, для достижения прочного мира и стабильности, что важно не давать возможности тем, кто хочет сорвать этот процесс, и что наша страна готова и в новом процессе вместе с дружественными странами внести всяческий вклад", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Повторив свои соболезнования и выразив скорбь в связи с потерями братского иранского народа, Эрдоган отметил, что целью Турции является создание на Ближнем Востоке новой атмосферы здравого смысла и диалога.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Иран одержал победу над США, заявил Хаменеи
Вчера, 20:48
 
СШАВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд ПезешкианИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала