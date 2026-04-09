Появились подробности разговора Эрдогана и Пазешкиана

АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости максимально использовать планируемые переговоры с США для достижения мира.
"В ходе беседы наш президент отметил, что в процессе достижения перемирия Турция прилагает интенсивные усилия совместно с заинтересованными странами. Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо максимально использовать переговоры, которые начнутся в ближайшие дни, для достижения прочного мира и стабильности, что важно не давать возможности тем, кто хочет сорвать этот процесс, и что наша страна готова и в новом процессе вместе с дружественными странами внести всяческий вклад", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Повторив свои соболезнования и выразив скорбь в связи с потерями братского иранского народа, Эрдоган отметил, что целью Турции является создание на Ближнем Востоке новой атмосферы здравого смысла и диалога.
