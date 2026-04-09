"Этого еще не было". В США запаниковали из-за перемирия с Ираном

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты выходят из конфликта с Ираном в худшем положении, чем до его начала, а Тегеран лишь укрепляет свои позиции, пишет американский журнал The Atlantic.
"Условия перемирия обеспечивают Ирану бессрочное господство в проливе, а значит, стабильный доход и контроль над важнейшим водным путем мира. Ни того, ни другого у Ирана еще не было до конфликта", — говорится в статье.
Как отмечается в материале, США не только не достигли военных целей, но и израсходовали огромное количество высокоточных боеприпасов, на восполнение которых уйдут годы, а также утратили авторитет регионального сдерживающего фактора.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
