ВС США приостановили наступательные операции в Иране, сообщил CENTCOM

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы США приостановили наступательные операции в Иране в соответствии с режимом прекращения огня, но остаются на месте и готовы действовать при необходимости, сообщил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Вооруженные силы США приостановили наступательные операции в соответствии с действующим режимом прекращения огня. Однако мы продолжаем оставаться на месте, сохраняем бдительность и готовы к действиям в случае необходимости", - сказал Купер на брифинге, запись которого была опубликована в аккаунте командования в X.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.