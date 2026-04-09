15:41 09.04.2026
ВС США приостановили наступательные операции в Иране, сообщил CENTCOM

Солдаты на военной базе США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы США приостановили наступательные операции в Иране в соответствии с режимом прекращения огня, но остаются на месте и готовы действовать при необходимости, сообщил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Вооруженные силы США приостановили наступательные операции в соответствии с действующим режимом прекращения огня. Однако мы продолжаем оставаться на месте, сохраняем бдительность и готовы к действиям в случае необходимости", - сказал Купер на брифинге, запись которого была опубликована в аккаунте командования в X.
Адмирал добавил, что в ходе активной фазы операции против Ирана США якобы нанесли 13 тысяч ударов по целям в стране, а американские летчики совершили тысячи боевых вылетов.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
