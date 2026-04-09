ВС США приостановили наступательные операции в Иране, сообщил CENTCOM

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы США приостановили наступательные операции в Иране в соответствии с режимом прекращения огня, но остаются на месте и готовы действовать при необходимости, сообщил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.