США по-прежнему привержены НАТО, считает Хили

ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО, выразил уверенность, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены альянсу.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана . Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.

"Во-первых, я не собираюсь комментировать посты в социальных сетях. Но я могу сказать по поводу бесед, которые у меня были с министром войны США Питом Хегсетом , как с глазу на глаз, так и когда я сидел рядом с ним на заседаниях министров обороны НАТО. Он четко говорит о том, что США по-прежнему полностью привержены НАТО и пятой статье", - сказал Хили в ходе транслировавшейся телеканалами пресс-конференции.

При этом США требуют от Британии и от других европейских стран увеличить расходы на оборону и укрепить свои обязательства в рамках альянса, добавил министр.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что британские авианосцы являются "игрушками", Хили сказал, что "отвергает" подобную характеристику.