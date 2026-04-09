Судья матча "Барселона" — "Атлетико" пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение не использовать арбитра первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" Иштвана Ковача на оставшихся играх турнира в нынешнем сезоне, сообщает sport.es.
Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В четверг каталонский клуб подал жалобу в УЕФА на судейство. Поводом стал эпизод на 54-й минуте, когда голкипер "матрасников" Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Ковач не назначил пенальти в ворота "Атлетико", а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.
По информации источника, из-за большого числа судейских ошибок по ходу игры в УЕФА приняли внутреннее решение не назначать румынского арбитра на оставшиеся матчи турнира. Всего их осталось девять - ответные встречи 1/4 финала, полуфиналы и финал.
Ковач вошел в опубликованный на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) список из 52 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.