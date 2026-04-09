Судья матча "Барселона" — "Атлетико" пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение не использовать арбитра первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" Иштвана Ковача на оставшихся играх турнира в нынешнем сезоне, сообщает sport.es.

По информации источника, из-за большого числа судейских ошибок по ходу игры в УЕФА приняли внутреннее решение не назначать румынского арбитра на оставшиеся матчи турнира. Всего их осталось девять - ответные встречи 1/4 финала, полуфиналы и финал.