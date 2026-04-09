Бойцы "Севера" ликвидировали свыше 60 пунктов управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем (БПС) и артиллерии группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

По его словам, благоприятная погода помогает воздушной разведке быстрее выявлять точки запуска и пункты управления беспилотниками, которые демаскируются блиндажами, антеннами и усилением сигнала. Он отметил, что после обнаружения координаты оперативно передаются командованию и расчетам ударных БПЛА по штатным каналам связи.

