Бойцы "Севера" ликвидировали свыше 60 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.04.2026
07:31 09.04.2026
Бойцы "Севера" ликвидировали свыше 60 пунктов управления БПЛА ВСУ

ВС РФ ликвидировали свыше 60 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем (БПС) и артиллерии группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
По его словам, благоприятная погода помогает воздушной разведке быстрее выявлять точки запуска и пункты управления беспилотниками, которые демаскируются блиндажами, антеннами и усилением сигнала. Он отметил, что после обнаружения координаты оперативно передаются командованию и расчетам ударных БПЛА по штатным каналам связи.
"В ходе активной боевой работы расчёты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" выявили и нанесли массированное огневое поражение более чем 60 пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области", - сообщил "Карта".
Собеседник агентства добавил, что налаженная передача данных позволяет вести трансляцию объективного контроля в режиме реального времени и координировать действия подразделений. Он подчеркнул, что точки запуска и пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, по которой наносят комплексное огневое поражение артиллерией и ударными беспилотниками, уничтожая оборудование и личный состав.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
