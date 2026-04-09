ВС России уничтожили станцию связи и склад ВСУ под Харьковом
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 09.04.2026
ВС России уничтожили станцию связи и склад ВСУ под Харьковом

Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил станцию связи и склад ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил станцию связи и склад средств связи подразделения ВСУ в Харьковской области, также была поражена живая сила противника, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА "Молния" с позывным "Седой".
"Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили станцию противника, склад средств связи и живую сижу противника в Харьковской области. Боевики были обнаружены при доставке военнослужащих, продовольствия и боеприпасов", - сообщил "Седой".
Он пояснил, что расчет заметил пикап с военнослужащими ВСУ и проследил за ним, после чего нанес удар. По оценке собеседника агентства, противник, особенно тыловые подразделения, нередко передвигается на технике без должной маскировки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Операторы БПЛА ВС России за двое суток уничтожили 30 боевиков ВСУ
Вчера, 05:01
 
