ВС России уничтожили станцию связи и склад ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил станцию связи и склад средств связи подразделения ВСУ в Харьковской области, также была поражена живая сила противника, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА "Молния" с позывным "Седой".
"Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили станцию противника, склад средств связи и живую сижу противника в Харьковской области. Боевики были обнаружены при доставке военнослужащих, продовольствия и боеприпасов", - сообщил "Седой".
Он пояснил, что расчет заметил пикап с военнослужащими ВСУ и проследил за ним, после чего нанес удар. По оценке собеседника агентства, противник, особенно тыловые подразделения, нередко передвигается на технике без должной маскировки.