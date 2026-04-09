ВС России уничтожили станцию связи и склад ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил станцию связи и склад средств связи подразделения ВСУ в Харьковской области, также была поражена живая сила противника, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА "Молния" с позывным "Седой".