Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" прибил "Зенит" в Кубке. У Семака один вариант для спасения - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:00 09.04.2026 (обновлено: 12:12 09.04.2026)
"Спартак" прибил "Зенит" в Кубке. У Семака один вариант для спасения

"Спартак" победил "Зенит" по пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
В полуфинале пути регионов Кубка России "Зенит" в серии пенальти уступил "Спартаку". После пяти ударов счет был равный, а решающий промах допустил 18-летний Даниил Кондаков, вышедший на замену. Почему команде Сергея Семака не удалось сделать заявку на дубль, рассказываем в аналитическом материале РИА Новости Спорт.
Кубок России по футболу
08 апреля 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Зенит
0 : 16:7
Спартак Москва
91‎’‎ • Максим Глушенков (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Нуралы Алип (П)
91‎’‎ • Дуглас Сантос (П)
91‎’‎ • Александр Джику (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Жедсон Фернандеш (П)
91‎’‎ • Маркиньос (П)
91‎’‎ • Кристофер Мартинс (П)
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Замысловатая формула кубкового турнира увеличивает количество матчей между принципиальными соперниками в сезоне. Меньше месяца назад "Спартак" играл на "Газпром Арене", и вот новое дерби двух столиц. Да еще и без права на ошибку. Проигравший в пути регионов в отличие от пути РПЛ второго шанса не имеет.
В матче чемпионата "красно-белые" проиграли, пропустив два мяча с необязательных пенальти и не дождавшись удаления "плохого мальчика" Александра Соболева. Команда Хуана Карлоса Карседо в марте произвела приятное впечатление. Чувствовалось, что испанский специалист уже проникся спартаковским духом. Руководители столичного клуба, чтобы этот процесс продолжался, организовали Карседо встречу с ветеранами. Ветераны "Спартака" остались довольны, что бывает крайне редко, если речь идет об оценке работы иностранного тренера.
Специфика кубкового матча была еще и в том, что через три дня "Зениту" предстоит важнейший домашний матч чемпионата против "Краснодара". Приоритеты нынешнего сезона Сергей Семак озвучивал не раз: чемпионат намного важнее кубка. После прошлогодней осечки в юбилейный сезон второе упущенное "золото" станет настоящим фиаско. О втором юбилейном сезоне после отставки Александра Медведева в Санкт-Петербурге никто не вспоминает. Просто "Зениту" нужно — кровь из носа — выигрывать чемпионат. Получится сделать дубль, как весной 2024-го, замечательно, не получится — никто не будет делать трагедии.
Из обоймы основного состава не вышли с первых минут кубкового матча Денис Адамов, Игорь Дивеев, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Джон Джон и Соболев. Правда, в "Зените" практически на каждую позицию есть по два если не равноценных, то близких по классу игрока. В центре обороны Дивеева заменил Нуралы Алип, а Мантуана на правом фланге — Ваня Дркушич. Справа в атаке с первых минут играл Луис Энрике, а слева — Андрей Мостовой. Свой шанс получил и Джон Дуран.
Колумбиец проиграл конкуренцию за место в основе Соболеву, но экс-спартаковца, который забивал в пяти последних матчах, Семак решил поберечь. "Краснодар" важнее. Да и Дурана нужно вписывать в зенитовскую игру. Хотя его и взяли в аренду лишь до конца сезона, но явно не для того чтобы взбодрить Соболева. В активе Дурана всего два забитых мяча, и оба с пенальти. Если он всерьез намерен попасть на чемпионат мира и выиграть конкуренцию у Джона Кордобы, нужно забивать и с игры.
У "Спартака" турнирная мотивация в чемпионате если не отсутствует, то намного уступает зенитовской. Вмешаться в чемпионскую гонку "красно-белые" уже не смогут. Зато кубковый трофей может стать подарком болельщикам и руководству клуба. В отличие от Семака на дерби двух столиц Карседо выставил самый что ни на есть боевой состав. По сравнению с воскресной игрой с "Локомотивом" главный тренер "Спартака" сделал всего одну замену. В запасе остался Ливай Гарсия, а с первых минут начал игру Маркиньос.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Футбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Формально "Спартак" решил сражаться с "Зенитом" без ярко выраженных нападающих. Задумка Карседо была интересной: освободить как можно больше зон в атаке, куда врывался бы Жедсон. Правда, каких-то видимых дивидендов этот ход не принес. В первом тайме ни одной из команд так и не удалось создать моменты, похожие на голевые. Первым стал пенальти, который назначил после видеопросмотра арбитр Артем Чистяков.
Если в игре чемпионата необязательные и необъяснимые фолы в штрафной совершали спартаковцы, то в кубковой последовала ответная любезность со стороны Энрике. К "точке" вышел Эсекьель Барко и исполнил 11-метровый в пижонском стиле. Это даже не паненка была, а просто несильный удар по центру ворот. Голкиперу зенитовцев Евгению Латышонку, который сейчас получает игровое время только в кубковых играх, не пришлось даже включать "ногу Акинфеева". Своей хватило, после чего Евгений намертво зафиксировал мяч.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЕвгений Латышонок
Евгений Латышонок - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Евгений Латышонок
В игре первого круга между "Спартаком" и "Зенитом" Барко допустил двойное касание при исполнении пенальти, и его победный мяч не засчитали. Сейчас, решив спижонить, не позволил своей команде выйти вперед в кубковой игре. А между этими пенальти аргентинец забил с 11-метровой отметки четыре из четырех. Неужели у Барко только "Зениту" забивать пенальти не получается?
В начале второго тайма гости могли остаться вдесятером, но, если в игре чемпионата не удалили за вторую желтую карточку Соболева, то в кубковой пощадили Даниила Денисова. Карседо мгновенно среагировал и заменил висевшего на карточке защитника на Кристофера Мартинса. Это была вторая замена в составе "Спартака". В перерыве вместо Пабло Солари вышел Игорь Дмитриев.
Семак первые изменения в составе сделал на 61-й минуте, выпустив Глушенкова и Соболева вместо Педро и Дурана. Свои 20 минут получил и Даниил Кондаков. В интервью РИА Новости Спорт главный тренер "Зенита" отметил, что воспитанник зенитовской академии уже готов к конкуренции за место в основе, поэтому и получает шансы. Заменил Кондаков бразильца Энрике. Именно Кондаков имел самый реальный момент решить судьбу матча в основное время, но "Спартак" выручил Александр Максименко.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Были подходы и у москвичей, но забитых голов в основное время зрители так и не увидели. Под серию послематчевых пенальти спартаковцы выпустили Манфреда Угальде и голкипера Илью Помазуна, а "Зенит" — Джон Джона и Дивеева. Ход Карседо с заменой вратаря принес "Спартаку" путевку в финал "Пути регионов". Помазун отразил удары Мостового и Кондакова, а Латышенок смог переиграть только Угальде.
"Зенит" не сумел сделать заявку на дубль. Да и говорить о том, что команда Семака должна была обыгрывать на домашней арене "Спартак", будет сильным преувеличением. Осталось теперь "не обзыряниться" в воскресной игре с "Краснодаром". Там серии пенальти не будет, все решится в основное время. И в кубковой игре питерцы не продемонстрировали, за счет чего они смогут обыграть лидера.
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортКубок России по футболуЗенитСпартак МоскваКраснодарДжон ДуранСергей СемакАлександр СоболевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала