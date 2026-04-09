"Спартак" прибил "Зенит" в Кубке. У Семака один вариант для спасения

В полуфинале пути регионов Кубка России "Зенит" в серии пенальти уступил "Спартаку". После пяти ударов счет был равный, а решающий промах допустил 18-летний Даниил Кондаков, вышедший на замену. Почему команде Сергея Семака не удалось сделать заявку на дубль, рассказываем в аналитическом материале РИА Новости Спорт.

Замысловатая формула кубкового турнира увеличивает количество матчей между принципиальными соперниками в сезоне. Меньше месяца назад "Спартак" играл на "Газпром Арене", и вот новое дерби двух столиц. Да еще и без права на ошибку. Проигравший в пути регионов в отличие от пути РПЛ второго шанса не имеет.

В матче чемпионата "красно-белые" проиграли, пропустив два мяча с необязательных пенальти и не дождавшись удаления "плохого мальчика" Александра Соболева. Команда Хуана Карлоса Карседо в марте произвела приятное впечатление. Чувствовалось, что испанский специалист уже проникся спартаковским духом. Руководители столичного клуба, чтобы этот процесс продолжался, организовали Карседо встречу с ветеранами. Ветераны "Спартака" остались довольны, что бывает крайне редко, если речь идет об оценке работы иностранного тренера.

Специфика кубкового матча была еще и в том, что через три дня "Зениту" предстоит важнейший домашний матч чемпионата против "Краснодара". Приоритеты нынешнего сезона Сергей Семак озвучивал не раз: чемпионат намного важнее кубка. После прошлогодней осечки в юбилейный сезон второе упущенное "золото" станет настоящим фиаско. О втором юбилейном сезоне после отставки Александра Медведева в Санкт-Петербурге никто не вспоминает. Просто "Зениту" нужно — кровь из носа — выигрывать чемпионат. Получится сделать дубль, как весной 2024-го, замечательно, не получится — никто не будет делать трагедии.

Из обоймы основного состава не вышли с первых минут кубкового матча Денис Адамов, Игорь Дивеев, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Джон Джон и Соболев. Правда, в "Зените" практически на каждую позицию есть по два если не равноценных, то близких по классу игрока. В центре обороны Дивеева заменил Нуралы Алип, а Мантуана на правом фланге — Ваня Дркушич. Справа в атаке с первых минут играл Луис Энрике, а слева — Андрей Мостовой. Свой шанс получил и Джон Дуран.

Колумбиец проиграл конкуренцию за место в основе Соболеву, но экс-спартаковца, который забивал в пяти последних матчах, Семак решил поберечь. "Краснодар" важнее. Да и Дурана нужно вписывать в зенитовскую игру. Хотя его и взяли в аренду лишь до конца сезона, но явно не для того чтобы взбодрить Соболева. В активе Дурана всего два забитых мяча, и оба с пенальти. Если он всерьез намерен попасть на чемпионат мира и выиграть конкуренцию у Джона Кордобы, нужно забивать и с игры.

У "Спартака" турнирная мотивация в чемпионате если не отсутствует, то намного уступает зенитовской. Вмешаться в чемпионскую гонку "красно-белые" уже не смогут. Зато кубковый трофей может стать подарком болельщикам и руководству клуба. В отличие от Семака на дерби двух столиц Карседо выставил самый что ни на есть боевой состав. По сравнению с воскресной игрой с "Локомотивом" главный тренер "Спартака" сделал всего одну замену. В запасе остался Ливай Гарсия, а с первых минут начал игру Маркиньос.

Формально "Спартак" решил сражаться с "Зенитом" без ярко выраженных нападающих. Задумка Карседо была интересной: освободить как можно больше зон в атаке, куда врывался бы Жедсон. Правда, каких-то видимых дивидендов этот ход не принес. В первом тайме ни одной из команд так и не удалось создать моменты, похожие на голевые. Первым стал пенальти, который назначил после видеопросмотра арбитр Артем Чистяков.

Если в игре чемпионата необязательные и необъяснимые фолы в штрафной совершали спартаковцы, то в кубковой последовала ответная любезность со стороны Энрике. К "точке" вышел Эсекьель Барко и исполнил 11-метровый в пижонском стиле. Это даже не паненка была, а просто несильный удар по центру ворот. Голкиперу зенитовцев Евгению Латышонку, который сейчас получает игровое время только в кубковых играх, не пришлось даже включать "ногу Акинфеева". Своей хватило, после чего Евгений намертво зафиксировал мяч.

В игре первого круга между "Спартаком" и "Зенитом" Барко допустил двойное касание при исполнении пенальти, и его победный мяч не засчитали. Сейчас, решив спижонить, не позволил своей команде выйти вперед в кубковой игре. А между этими пенальти аргентинец забил с 11-метровой отметки четыре из четырех. Неужели у Барко только "Зениту" забивать пенальти не получается?

В начале второго тайма гости могли остаться вдесятером, но, если в игре чемпионата не удалили за вторую желтую карточку Соболева, то в кубковой пощадили Даниила Денисова. Карседо мгновенно среагировал и заменил висевшего на карточке защитника на Кристофера Мартинса. Это была вторая замена в составе "Спартака". В перерыве вместо Пабло Солари вышел Игорь Дмитриев.

Семак первые изменения в составе сделал на 61-й минуте, выпустив Глушенкова и Соболева вместо Педро и Дурана. Свои 20 минут получил и Даниил Кондаков. В интервью РИА Новости Спорт главный тренер "Зенита" отметил, что воспитанник зенитовской академии уже готов к конкуренции за место в основе, поэтому и получает шансы. Заменил Кондаков бразильца Энрике. Именно Кондаков имел самый реальный момент решить судьбу матча в основное время, но "Спартак" выручил Александр Максименко.

Были подходы и у москвичей, но забитых голов в основное время зрители так и не увидели. Под серию послематчевых пенальти спартаковцы выпустили Манфреда Угальде и голкипера Илью Помазуна, а "Зенит" — Джон Джона и Дивеева. Ход Карседо с заменой вратаря принес "Спартаку" путевку в финал "Пути регионов". Помазун отразил удары Мостового и Кондакова, а Латышенок смог переиграть только Угальде.