МЧС: ситуация в Дагестане, пострадавшем от стихии, остается напряженной

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация в Дагестане, пострадавшем от стихии, пока остается напряженной, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.