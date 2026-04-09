МЧС: ситуация в Дагестане, пострадавшем от стихии, остается напряженной

10:40 09.04.2026 (обновлено: 14:42 09.04.2026)
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация в Дагестане, пострадавшем от стихии, пока остается напряженной, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Ситуация в Дагестане остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, оползни, а также разрушения жилых домов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры", - отметили в МЧС.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
