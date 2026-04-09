Сийярто раскритиковал встречу Зеленского с закарпатскими венграми

БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье и назвал её политическим театром.

По его словам, вместо этого Зеленский "должен немедленно положить конец принудительной мобилизации и открытой охоте на людей на улицах, а также восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года".