21:44 09.04.2026
Сийярто раскритиковал встречу Зеленского с закарпатскими венграми

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье и назвал её политическим театром.
Ранее Зеленский сообщил, что провёл встречу с венгерским меньшинством в Закарпатье.
"Зеленскому не следует устраивать политический театр в Закарпатье за ​​несколько дней до парламентских выборов в Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Х.
По его словам, вместо этого Зеленский "должен немедленно положить конец принудительной мобилизации и открытой охоте на людей на улицах, а также восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года".
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
