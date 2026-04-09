Прохор Шаляпин призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Певец и актер Прохор Шаляпин в преддверии праздника Пасхи призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей, а сделать доброе дело и помочь тем, кто нуждается.

Праздник Светлой Пасхи в 2026 году отмечается 12 апреля.

"Нет, ну это вычурность, конечно. Это перебор. Куличи за 100 тысяч рублей, совсем что ли очумели?! Можно пожертвовать эти деньги малоимущим или перевести в помощь Дагестану , все мы поддерживаем, молимся за ребят. Но, извините, за 100 тысяч покупать кулич, когда у некоторых людей нет на хлеб - это неприлично", - сказал он журналистам на концерте, посвященном 100-летию Северного хора, в Кремлевском дворце.

Шаляпин напомнил, что Светлая Пасха - праздник мира и добра.

"Смысл-то в чем? Самому приготовить, сходить в гости и угостить кого-то", - отметил он.