Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 09.04.2026
Прохор Шаляпин призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей

© Фото : Прохор Шаляпин/TelegramПрохор Шаляпин
© Фото : Прохор Шаляпин/Telegram
Прохор Шаляпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Певец и актер Прохор Шаляпин в преддверии праздника Пасхи призвал россиян не покупать куличи за 100 тысяч рублей, а сделать доброе дело и помочь тем, кто нуждается.
Праздник Светлой Пасхи в 2026 году отмечается 12 апреля.
"Нет, ну это вычурность, конечно. Это перебор. Куличи за 100 тысяч рублей, совсем что ли очумели?! Можно пожертвовать эти деньги малоимущим или перевести в помощь Дагестану, все мы поддерживаем, молимся за ребят. Но, извините, за 100 тысяч покупать кулич, когда у некоторых людей нет на хлеб - это неприлично", - сказал он журналистам на концерте, посвященном 100-летию Северного хора, в Кремлевском дворце.
Шаляпин напомнил, что Светлая Пасха - праздник мира и добра.
"Смысл-то в чем? Самому приготовить, сходить в гости и угостить кого-то", - отметил он.
Певец и шоумен Прохор Шаляпин прославился, благодаря скандальным романам и громким высказываниям. На сегодняшний день он один из самых обсуждаемых медийных персон и любимец соцсетей.
Республика ДагестанПрохор ШаляпинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала