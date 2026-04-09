"Никто в лицо мне не говорил": Сафонов рассказал об отношении к критике

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" россиянин Матвей Сафонов заявил, что нормально относится к критике в свой адрес со стороны болельщиков, но при этом отметил, что в клубе недовольство им не выражали.
В среду "ПСЖ" на своем поле со счетом 2:0 обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для 27-летнего россиянина встреча стала третьей "сухой" в этом сезоне главного еврокубка и восьмой во всех турнирах. В пятницу парижане дома обыграли "Тулузу" со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Франции. Гости забили гол после двух подряд ошибок Сафонова. Французская пресса раскритиковала игру российского вратаря после матча.
"Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что "ПСЖ" - отличная команда, и каждый старается выложиться на полную. Но если ты совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально; когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот", - цитирует RMC Sport выступление Сафонова в микст-зоне после матча с мерсисайдцами.