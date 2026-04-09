"Никто в лицо мне не говорил": Сафонов рассказал об отношении к критике

"Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что "ПСЖ" - отличная команда, и каждый старается выложиться на полную. Но если ты совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально; когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот", - цитирует RMC Sport выступление Сафонова в микст-зоне после матча с мерсисайдцами.