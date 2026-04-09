Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:52 09.04.2026 (обновлено: 11:20 09.04.2026)
"Никто в лицо мне не говорил": Сафонов рассказал об отношении к критике

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" россиянин Матвей Сафонов заявил, что нормально относится к критике в свой адрес со стороны болельщиков, но при этом отметил, что в клубе недовольство им не выражали.
В среду "ПСЖ" на своем поле со счетом 2:0 обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для 27-летнего россиянина встреча стала третьей "сухой" в этом сезоне главного еврокубка и восьмой во всех турнирах. В пятницу парижане дома обыграли "Тулузу" со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Франции. Гости забили гол после двух подряд ошибок Сафонова. Французская пресса раскритиковала игру российского вратаря после матча.
"Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что "ПСЖ" - отличная команда, и каждый старается выложиться на полную. Но если ты совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально; когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот", - цитирует RMC Sport выступление Сафонова в микст-зоне после матча с мерсисайдцами.
ФутболСпортФранцияМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЛиверпульТулузаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала