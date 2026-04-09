Слепакова* объявят в международный розыск - РИА Новости, 09.04.2026
16:45 09.04.2026 (обновлено: 17:59 09.04.2026)
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уехавшего из России комика-иноагента Семена Слепакова* намерены объявить в международный розыск в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следствие намерено объявить Слепакова* в международный розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказали в ведомстве.

Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Добровольно ставший иноагентом получил 8 месяцев условно
Вчера, 00:28
Слепаков* подозревается в "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
6 февраля, 10:39
 
