Слепакова* объявят в международный розыск

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уехавшего из России комика-иноагента Семена Слепакова* намерены объявить в международный розыск в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следствие намерено объявить Слепакова* в международный розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказали в ведомстве.
Слепаков* подозревается в "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
6 февраля, 10:39