Отца Маска впечатлила спортивная инфраструктура России, рассказал Ротенберг - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
10:58 09.04.2026 (обновлено: 10:59 09.04.2026)
Отца Маска впечатлила спортивная инфраструктура России, рассказал Ротенберг

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск впечатлен спортивной инфраструктурой России, добавив, что они обсудят возможное взаимодействие с ЮАР.
Ранее Эррол Маск приехал с визитом в Россию.
"Нам удалось пообщаться, обсудили, что хоккей надо развивать. Эррол был на играх в семьдесят втором году, ходил на игры в Северной Америке, посетил матч в Татарстане. Он впечатлен, что такие замечательные спортивные комплексы в России, инфраструктура по времени. Еще встретимся, поговорим в целом о развитии хоккея и, возможно, о перспективах сотрудничества с ЮАР", - сказал Ротенберг.
ХоккейРоман РотенбергЭррол МаскИлон МаскФедерация хоккея России (ФХР)
 
