В СБР назвали биатлонистов, способных бороться на уровне топ-6 Кубка мира

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, оценил силу женской сборной России по биатлону и спрогнозировал перспективы спортсменок на международных стартах в случае возвращения.
"Тройка лидеров - Наталия Шевченко, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Это топ-уровень. Они показывали хороший ход на главных стартах сезона. Я бы даже сказал, что это уровень топ-6 на Кубке мира. При хороших лыжах, при условии нуля в спринте и максимум одного промаха в масс-старте или другой гонке из четырех рубежей. Плюс к трем сильным спортсменкам я бы добавил Викторию Метелю, Инну Терещенко, Юлию Коваленко и так далее. У нас есть хороший состав на эстафету", - сказал Ростовцев.
"Учитывая, какая нагрузка будет на спортсменов, все выглядит непросто. Даже в Златоусте, где было по 8-9 тысяч зрителей на трибунах, ребята волновались. А когда 25 тысяч, как в Рупольдинге, Оберхофе, Нове-Место? Это уже другой биатлон, где надо справиться с нервами. К этому нужно привыкнуть. К примеру, Наталия Шевченко ни разу не выступала на международных стартах. Я думаю, что после нескольких гонок все будет нормально", - отметил он.
Ростовцев ответил, останется ли работать в СБР
