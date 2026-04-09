Ростовцев ответил, останется ли работать в СБР

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, высказался о том, планирует ли продолжить свою работу в структуре организации.
Отчетно-выборная конференция СБР ожидается 10 июня 2026 года.
В январе 2023 года Ростовцев был назначен на должность вице-президента СБР. С 2011 по 2014 годы специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России вместе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером.
"Как пройдут выборы президента организации, так и будет решение по тому, останусь ли я работать в СБР", - отметил Ростовцев.