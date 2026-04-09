Ростовцев назвал биатлониста Халили абсолютным топом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, оценил силу мужской сборной России по биатлону и спрогнозировал перспективы спортсменов на международных стартах в случае возвращения.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Мое мнение по итогам нашего трехлетнего выстраивания системы в СБР заключается в том, что наши лидеры в порядке. Это раз. Карим Халили - абсолютный топ на главных стартах сезона. Отличная стрельба, хороший ход. Уверен, что он был бы конкурентоспособным, особенно в контактных гонках, на мировых стартах. Эдуард Латыпов в топ-форме способен на многое, если справится со стрельбой. Пожалуй, назову еще Кирилла Бажина. Если брать эстафетную четверку, то там могут оказаться Александр Корнев, Савелий Коновалов", - сказал Ростовцев.
