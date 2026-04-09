В Минтруде рассказали о больничном по уходу за ребенком при смене работы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянину оплатят больничный по уходу за ребенком, даже если он только устроился на новую работу, сообщает Минтруд РФ в мессенджере

"Уйти на больничный по уходу за ребенком с выплатой пособия по временной нетрудоспособности может работающий родитель, который совсем недавно сменил место работы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что гражданину необходимо оформить больничный лист в медучреждении. Информация об открытии больничного листа автоматически поступает работодателю.