Россия открыта и гостеприимна, заявил Лавров

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия открыта и гостеприимна, готова к сотрудничеству со всеми странами и народами, разделяющими идеалы мира, добра и справедливости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Фестиваль молодежи, мероприятие - ред.) призвано вновь продемонстрировать открытость, гостеприимность России, нашу готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми государствами, со всеми народами, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости", - сказал Лавров, выступая на презентации Международного фестиваля молодежи.