"Россети" рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ в Дагестане

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов рассказал о ходе аварийно-восстановительных работ после непогоды в Дагестане, сообщает пресс-служба компании.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в рамках работы правительственной комиссии по ликвидации последствий стихии в Республике Дагестан осмотрел объекты электросетевого комплекса региона, пострадавшие от обильных осадков. Специальная правительственная комиссия под председательством главы МЧС России Александра Куренкова была создана по поручению президента России.

Как отметили в компании, обильные осадки в виде дождя и мокрого снега 28 марта и 5 апреля на территории Дагестана привели к возникновению масштабных наводнений, подтоплению территорий подстанций 35-110 кВ. Наиболее сложная ситуация отмечалась в Махачкале на питающих центрах 110 кВ. Также были повреждены линии электропередачи 0,4–110 кВ в результате схода селей, оползней, камнепадов и сильного ветра.