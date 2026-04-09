Роспотребнадзор проверит школу в Калуге после сообщений об отравлении детей

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в Калужской школе после сообщений о отравлении учащихся, сообщили РИА Новости в управлении регионального ведомства.

Ранее в администрации Калуги рассказали о школе №44, в которой отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ, а у нескольких детей также наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции, двое госпитализированы.

"Проводится эпидемиологическое расследование, произведен осмотр школы, в том числе и столовой. Проводятся лабораторных исследования (смывы, вода, обследование людей и др.). По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что экстренных извещений из медорганизаций о массовом заболевании учащихся школы №44 города Калуги не поступало. На основании приказа администрации школы некоторые классы переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ.