Роспотребнадзор проверит школу в Калуге после сообщений об отравлении детей
20:33 09.04.2026 (обновлено: 23:25 09.04.2026)
Роспотребнадзор проверит школу в Калуге после сообщений об отравлении детей

В калужской школе проводят эпидрасследование после сообщений об отравлении детей

Медицинская лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в Калужской школе после сообщений о отравлении учащихся, сообщили РИА Новости в управлении регионального ведомства.
Ранее в администрации Калуги рассказали о школе №44, в которой отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ, а у нескольких детей также наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции, двое госпитализированы.
"Проводится эпидемиологическое расследование, произведен осмотр школы, в том числе и столовой. Проводятся лабораторных исследования (смывы, вода, обследование людей и др.). По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что экстренных извещений из медорганизаций о массовом заболевании учащихся школы №44 города Калуги не поступало. На основании приказа администрации школы некоторые классы переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ.
Ранее глава региона Владислав Шапша поручил министру образования и науки области Александру Аникееву взять случай с заболевшими детьми в школе №44 на личный контроль.
