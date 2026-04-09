"Сухарь" Сафонова и шедевр Хвичи: "ПСЖ" почти похоронил "Ливерпуль" в ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым в воротах одержал уверенную домашнюю победу над "Ливерпулем" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Вместе с чемпионами Англии почти лишилась шансов на выход в полуфинал главного клубного турнира Старого Света и "Барселона" — о двух принципиальных противостояниях среды и пойдет речь в материале РИА Новости Спорт.

Безнадега для лучшего клуба АПЛ

Нынешние чемпионы Франции и Англии играли в плей-офф ЛЧ всего год назад. И те бои получились эпичными: в рамках 1/8 финала парижане проиграли дома из-за страшного невезения, однако на "Энфилде" фортуна благоволила уже будущим триумфаторам Лиги чемпионов — "ПСЖ" продержался до серии пенальти, где "красные" на глазах своей публики оказались повержены.

Кстати, героем той встречи стал вратарь французского гранда Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец со скандалом покинул клуб летом, и сейчас полноценным первым номером стал наш Сафонов, в прошлом сезоне не имевший шанса проявить себя из-за великолепной игры ДжиДжи.

За матч на "Парк де Пренс" "ПСЖ" можно только хвалить. Мало того, что толком всего один момент смогли соорудить мерсисайдцы (промахнулся Джереми Фримпонг — работы у Матвея почти не было), у которых просидел всю встречу в запасе Мохамед Салах, так еще и в атаке могли забивать немало. Но забили в первом тайме лишь один, в дебюте: Дезире Дуэ на 11-й минуте по какой-то волшебной траектории отправил мяч за шиворот Георгию Мамардашвили, который подменял Алиссона в воротах. Критиковать грузинского вратаря не за что, ведь французам помог рикошет.

За второй гол уже в следующей 45-минутке предъявлять претензии Мамардашвили тоже не стоит. Лучше упрекнуть оборону, которая потеряла грузинскую звезду Хвичу Кварацхелию — экс-игрок "Локомотива" и "Рубина", как стойку на тренировке, обошел вратаря-соотечественника и, не заметив защитников, расстрелял пустые ворота. Гол-красавец на 65-й минуте! Усман Дембеле должен был забивать дважды, однако обладатель "Золотого мяча" не попал в створ из отличной позиции, а ближе к финальному свистку проверил на прочность перекладину.

Наконец, Нуну Мендеш в самой концовке не смог сделать счет 3:0. На счастье "Ливерпуля", который хоть и проиграл, но избежал разгрома — посмотрим на следующей неделе, сможет ли магия "Энфилда" поспособствовать спасению "красных".

У "Барселоны" большая беда

Репетиция матча с "Атлетико" в ЛЧ прошла четыре дня назад в рамках чемпионата Испании: несущиеся навстречу золоту Ла Лиги каталонцы в гостях победили "матрасников" со счетом 2:1. Но Лига чемпионов — это совсем другая территория для выяснения отношений. Команды встречались в четвертьфинале в 2014 и 2016 годах, и тогда команда Диего Симеоне оба раза выбивала "сине-гранатовых" из турнира.

Повторится ли неприятная для "Барсы" тенденция спустя десять лет? Все идет к этому. В концовке первого тайма Пау Кубарси был удален за фол последней надежды, и "Барселона" тут же была наказана голом чемпиона мира Хулиана Альвареса. Хотели хозяева сравнять в меньшинстве, а получили второй от Александера Сёрлота на 70-й минуте. А вместе с ним и долгожданный первый триумф тренера "матрасников" Симеоне на "Камп Ноу" за 15 лет во главе мадридцев.

Теперь бедному Ламину Ямалю и компании предстоит отыгрывать два мяча на чужом поле. Миссия видится невыполнимой. Правда, "Барселона" не раз доказывала, что ей по силам любой камбек. Так что подождем с выводами до битвы в испанской столице.

Что касается матчей вторника, то мюнхенская "Бавария" впервые за 14 лет смогла победить мадридский "Реал". Причем сделала это на выезде (2:1). В Лиссабоне же местный "Спортинг" долго держался во встрече с "Арсеналом", однако все равно пропустил единственный мяч от лондонцев на 91-й минуте.

Расписание ответных матчей

14 апреля (вторник):

"Ливерпуль" — "ПСЖ";

"Атлетико" против "Барселоны";

15 апреля (среда):

"Бавария" — "Реал";

"Арсенал" против "Спортинга".