"Сухарь" Сафонова и шедевр Хвичи: "ПСЖ" почти похоронил "Ливерпуль" в ЛЧ
00:15 09.04.2026 (обновлено: 01:29 09.04.2026)
"Сухарь" Сафонова и шедевр Хвичи: "ПСЖ" почти похоронил "Ливерпуль" в ЛЧ

"Пари Сен-Жермен" дома победил "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

© REUTERS / Lee Smith — Матвей Сафонов
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Французский "Пари Сен-Жермен" с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым в воротах одержал уверенную домашнюю победу над "Ливерпулем" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Вместе с чемпионами Англии почти лишилась шансов на выход в полуфинал главного клубного турнира Старого Света и "Барселона" — о двух принципиальных противостояниях среды и пойдет речь в материале РИА Новости Спорт.

Безнадега для лучшего клуба АПЛ

Нынешние чемпионы Франции и Англии играли в плей-офф ЛЧ всего год назад. И те бои получились эпичными: в рамках 1/8 финала парижане проиграли дома из-за страшного невезения, однако на "Энфилде" фортуна благоволила уже будущим триумфаторам Лиги чемпионов — "ПСЖ" продержался до серии пенальти, где "красные" на глазах своей публики оказались повержены.
Кстати, героем той встречи стал вратарь французского гранда Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец со скандалом покинул клуб летом, и сейчас полноценным первым номером стал наш Сафонов, в прошлом сезоне не имевший шанса проявить себя из-за великолепной игры ДжиДжи.
За матч на "Парк де Пренс" "ПСЖ" можно только хвалить. Мало того, что толком всего один момент смогли соорудить мерсисайдцы (промахнулся Джереми Фримпонг — работы у Матвея почти не было), у которых просидел всю встречу в запасе Мохамед Салах, так еще и в атаке могли забивать немало. Но забили в первом тайме лишь один, в дебюте: Дезире Дуэ на 11-й минуте по какой-то волшебной траектории отправил мяч за шиворот Георгию Мамардашвили, который подменял Алиссона в воротах. Критиковать грузинского вратаря не за что, ведь французам помог рикошет.
За второй гол уже в следующей 45-минутке предъявлять претензии Мамардашвили тоже не стоит. Лучше упрекнуть оборону, которая потеряла грузинскую звезду Хвичу Кварацхелию — экс-игрок "Локомотива" и "Рубина", как стойку на тренировке, обошел вратаря-соотечественника и, не заметив защитников, расстрелял пустые ворота. Гол-красавец на 65-й минуте! Усман Дембеле должен был забивать дважды, однако обладатель "Золотого мяча" не попал в створ из отличной позиции, а ближе к финальному свистку проверил на прочность перекладину.
Наконец, Нуну Мендеш в самой концовке не смог сделать счет 3:0. На счастье "Ливерпуля", который хоть и проиграл, но избежал разгрома — посмотрим на следующей неделе, сможет ли магия "Энфилда" поспособствовать спасению "красных".
08 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
2 : 0
Ливерпуль
11‎’‎ • Дезире Дуэ
65‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Жуан Невеш)
© REUTERS / Stephanie Lecocq — Эпизод матча "ПСЖ" против "Ливерпуля" в ЛЧ
Эпизод матча "ПСЖ" против "Ливерпуля" в ЛЧ

У "Барселоны" большая беда

Репетиция матча с "Атлетико" в ЛЧ прошла четыре дня назад в рамках чемпионата Испании: несущиеся навстречу золоту Ла Лиги каталонцы в гостях победили "матрасников" со счетом 2:1. Но Лига чемпионов — это совсем другая территория для выяснения отношений. Команды встречались в четвертьфинале в 2014 и 2016 годах, и тогда команда Диего Симеоне оба раза выбивала "сине-гранатовых" из турнира.
Повторится ли неприятная для "Барсы" тенденция спустя десять лет? Все идет к этому. В концовке первого тайма Пау Кубарси был удален за фол последней надежды, и "Барселона" тут же была наказана голом чемпиона мира Хулиана Альвареса. Хотели хозяева сравнять в меньшинстве, а получили второй от Александера Сёрлота на 70-й минуте. А вместе с ним и долгожданный первый триумф тренера "матрасников" Симеоне на "Камп Ноу" за 15 лет во главе мадридцев.
Теперь бедному Ламину Ямалю и компании предстоит отыгрывать два мяча на чужом поле. Миссия видится невыполнимой. Правда, "Барселона" не раз доказывала, что ей по силам любой камбек. Так что подождем с выводами до битвы в испанской столице.
Барселона
0 : 2
Атлетико Мадрид
45‎’‎ • Хулиан Альварес
70‎’‎ • Александер Серлот
(Маттео Руггери)
© REUTERS / Albert Gea — Эпизод матча "Барселоны" против "Атлетико" в ЛЧ
Эпизод матча "Барселоны" против "Атлетико" в ЛЧ

* * *

Что касается матчей вторника, то мюнхенская "Бавария" впервые за 14 лет смогла победить мадридский "Реал". Причем сделала это на выезде (2:1). В Лиссабоне же местный "Спортинг" долго держался во встрече с "Арсеналом", однако все равно пропустил единственный мяч от лондонцев на 91-й минуте.

Расписание ответных матчей

14 апреля (вторник):
  • "Ливерпуль" — "ПСЖ";
  • "Атлетико" против "Барселоны";
15 апреля (среда):
  • "Бавария" — "Реал";
  • "Арсенал" против "Спортинга".
Все встречи начнутся в 22:00 по московскому времени. Обратим внимание, что в трех из четырех пар гости приедут отыгрываться после домашних поражений. Исключение — "ПСЖ" Сафонова.
Килиан Мбаппе и Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Бавария" не прикончила "Реал". В Мюнхене нас ждет историческая бойня
