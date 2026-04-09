Прощание с первым президентом Тувы состоится в субботу

КРАСНОЯРСК, 9 апр – РИА Новости. Прощание с первым президентом Тувы Шериг-оолом Ооржаком состоится 11 апреля, этот день объявлен днем траура в регионе, сообщает правительство республики.

Шериг-оол Ооржак скончался на 84-м году жизни. Он руководил регионом с 1992 по 2002 год.