Прощание с первым президентом Тувы состоится в субботу

КРАСНОЯРСК, 9 апр – РИА Новости. Прощание с первым президентом Тувы Шериг-оолом Ооржаком состоится 11 апреля, этот день объявлен днем траура в регионе, сообщает правительство республики.
"Прощание с Шериг-оолом Дизижиковичем Ооржаком состоится 11 апреля в городе Кызыле, гражданская панихида будет проходить с 9 до 11 утра в здании Национального музыкально-драматического театра. Указом главы Республики Тыва день прощания с первым президентом Тувы объявлен днем траура в регионе", - говорится в сообщении.
Шериг-оол Ооржак скончался на 84-м году жизни. Он руководил регионом с 1992 по 2002 год.