Прокуратура потребовала снести дом жены экс-чиновника в Плесе

БРЯНСК, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять в пользу муниципалитета арендованную землю в Плесе, а также снести стоящие на ней дом и гараж жены экс-начальника департамента управления имуществом Ивановской области, сообщает надзорное ведомство региона.

По данным прокуратуры, в 2011 году администрация Приволжского района отдала в аренду одной из компаний для постройки дачных отелей более 14 тысяч квадратных метров земли. Позднее этот участок не раз делился на более мелкие. С 2011 года они, как добавили в прокуратуре, передавались в аренду близким родственникам бывшего начальника регионального департамента управления имуществом для строительства дачного отеля, а общая площадь арендуемых земель превысила 3,7 тысячи квадратных метров.