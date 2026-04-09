Прокуратура потребовала снести дом жены экс-чиновника в Плесе

БРЯНСК, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять в пользу муниципалитета арендованную землю в Плесе, а также снести стоящие на ней дом и гараж жены экс-начальника департамента управления имуществом Ивановской области, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Приволжского района направила в суд иск об истребовании из незаконного владения супруги бывшего чиновника земельного участка на территории исторического поселения федерального значения город Плес", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры, в 2011 году администрация Приволжского района отдала в аренду одной из компаний для постройки дачных отелей более 14 тысяч квадратных метров земли. Позднее этот участок не раз делился на более мелкие. С 2011 года они, как добавили в прокуратуре, передавались в аренду близким родственникам бывшего начальника регионального департамента управления имуществом для строительства дачного отеля, а общая площадь арендуемых земель превысила 3,7 тысячи квадратных метров.
"В нарушение закона на них возведены двухэтажный дом, гараж и вспомогательные постройки. Собственником недвижимости и арендатором земли… является супруга бывшего чиновника… Прокуратура обратилась в… суд с иском о признании договора аренды недействительным, истребовании земельного участка из незаконного владения в пользу муниципального образования и сносе объектов, расположенных на нем", - заявили в надзорном ведомстве.