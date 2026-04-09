Приложения магазинов в России начали предупреждать о включенном VPN

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, заметили корреспонденты РИА Новости.

"Мы заметили, что у вас включен VPN. Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN", - информирует приложение сети "Шоколадница", если зайти в него с включенным VPN-сервисом.