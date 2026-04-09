Приложения магазинов в России начали предупреждать о включенном VPN

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, заметили корреспонденты РИА Новости.
Так, например, приложение маркетплейса Wildberries выдает плашку с текстом: "У вас включен VPN? Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно", а "Иль де Ботэ" предупреждает пользователей фразой "Из-за включенного VPN могут быть ошибки!".
"Мы заметили, что у вас включен VPN. Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN", - информирует приложение сети "Шоколадница", если зайти в него с включенным VPN-сервисом.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.
МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN
2 апреля, 08:11