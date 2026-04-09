Посол Ирана прокомментировал угрозы Трампа в адрес ИРИ
09:45 09.04.2026 (обновлено: 12:21 09.04.2026)
Посол Ирана прокомментировал угрозы Трампа в адрес ИРИ

Посол Рузбехани: угрозы Трампа в адрес Ирана свидетельствуют об отчаянии

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
АШХАБАД, 9 апр – РИА Новости. Нелепые заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес древней иранской цивилизации свидетельствуют не о силе, а об отчаянии, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Нелепые заявления Дональда Трампа с угрозами в адрес древней иранской цивилизации свидетельствуют не о силе, а об отчаянии перед лицом нации, чьи корни уходят в глубь веков. Сегодня военная мощь Ирана вынудила противника отступить на политическом плане. Согласие США на прекращение огня на основе предложенного Ираном рамочного плана из 10 пунктов является свидетельством капитуляции врага перед законными требованиями Тегерана", – написал дипломат в статье, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Рузбехани, дипломатический аппарат Ирана оставляет двери для диалога открытыми, но с четким условием: противоположная сторона должна отказаться от своего прежнего иррационального курса. "Установленный двухнедельный срок прекращения огня – это возможность проверить искренность американцев. Имея горький опыт неоднократных нарушений договоренностей со стороны Вашингтона, Иран на этот раз вступает в поле переговоров, опираясь не на "доверие", а на "тщательную верификацию в полевых условиях"", – отметил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
