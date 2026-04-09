Посол Ирана прокомментировал угрозы Трампа в адрес ИРИ

АШХАБАД, 9 апр – РИА Новости. Нелепые заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес древней иранской цивилизации свидетельствуют не о силе, а об отчаянии, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

"Нелепые заявления Дональда Трампа с угрозами в адрес древней иранской цивилизации свидетельствуют не о силе, а об отчаянии перед лицом нации, чьи корни уходят в глубь веков. Сегодня военная мощь Ирана вынудила противника отступить на политическом плане. Согласие США на прекращение огня на основе предложенного Ираном рамочного плана из 10 пунктов является свидетельством капитуляции врага перед законными требованиями Тегерана", – написал дипломат в статье, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.