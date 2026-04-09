"Опасная ловушка для дачников": какой будет вторая половина апреля

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россию ждет климатическая трансформация: данные синоптиков вызывают тревогу. Холодная первая половина месяца сменится долгожданным потеплением, но со своими подводными камнями.

По прогнозу Гидрометцентра России , вторая половина апреля принесет облегчение. Днем воздух прогреется на четыре-пять градусов выше климатической нормы, но ночи остаются прохладными. Это полукруг русской весны: день как май, ночь как март.

Москва: к летним показателям

В столице произойдет резкий скачок температур. Если в начале апреля москвичи носят демисезонные куртки, то с 15-16 числа начнет припекать солнце. Дневная температура прыгнет до плюс 12-14 градусов, а к концу месяца воздух будет прогреваться до 15-17, в отдельные дни — до 18-20 градусов, пишет Life.ru

Это момент, когда на деревьях раскрываются почки, люди снимают куртки, а сердце поет. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркивает: это "предлет", когда организм начинает готовиться к лету. Но продлится это великолепие всего неделю-две.

Ночи, правда, не спешат отступать. Они редко опускаются ниже плюс пяти градусов, но в начале второй половины месяца возможны колебания к нулю и даже небольшие минусовые ночи.

Петербург: осторожный оптимизм

На Северо-Западе ситуация скромнее. Петербург остается на границе между весной и еще не отступившей зимой. Дневная температура составит плюс 11-13 градусов — это максимум надежды. Синоптики откровенны: апрель в городе на Неве непредсказуем.

По сообщениям метеорологов, вторая половина месяца принесет небольшое облегчение, но расслабляться не стоит. Циклоны могут нежданно-негаданно принести дожди и похолодание. Легкую куртку убирать в шкаф раньше мая не нужно.

Сибирь: все еще мерзнет

В Новосибирске и Барнауле апрель остается переходным месяцем борьбы между зимой и весной. Дневная температура во второй половине месяца ожидается плюс семь-десять градусов — по сибирским меркам это считается относительно теплым. Ночью все еще возможны морозы от нуля до минус пяти градусов.

Однако есть нюанс: по расчетам метеомоделей , во второй декаде апреля возможен короткий период аномального тепла с ростом температуры до плюс 21-25 градусов. Звучит несправедливо, пока в других городах скромные плюс 14, но это быстро откатится назад к прохладе. Сибирь приучила своих жителей к контрастам.

Кавказ и юг: уже лето

Краснодарский край и Кавказ в апреле — это иная климатическая вселенная. Дневные температуры плюс 18-20 градусов установятся с первых дней второй половины месяца и не уйдут. Ночи теплые: плюс 10-12 градусов. Это идеальное время для открытия пляжного сезона.

Черноморское побережье прогревается до плюс 13-15 градусов. Закаленные туристы уже готовят купальники. Сочи, как всегда, живет в собственном климате — здесь даже в апреле солнце, а люди потихоньку переходят с весенних курток на летние майки.

Опасность для садоводов

Главная ловушка второй половины апреля — возвратные заморозки. Гидрометцентр предупреждает: даже если днем плюс 12-15 градусов и сухо, ночью возможны понижения до минус трех-пяти градусов. Для некрытой рассады это смерть.

Раннее пробуждение растений при возвратных морозах — путь к потере урожая. Синоптики рекомендуют дождаться конца апреля перед посадкой теплолюбивых культур. Либо использовать пленку или агроволокно.

Что носить во вторую половину апреля

Многослойность — закон апреля. Днем снимаешь куртку, вечером надеваешь свитер. Тапочки остаются дома — только закрытая обувь. Зонтик? Обязателен.

Вторая половина апреля будет суше первой половины. В европейской части и центре ожидается дефицит около 10-15 процентов, но в отдельные дни все еще возможны сильные дожди. На Урале и Сибири осадки будут в виде дождя, иногда с мокрым снегом в начале периода.

Ветер умеренный: в среднем три-пять м/с, но при прохождении фронтов возможны порывы до восьми-десяти м/с.