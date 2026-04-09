Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся осадки

Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Осадки в Москве продлятся до наступления темноты в четверг и возобновятся в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Осадки в регионе продлятся до наступления темноты, и возобновятся с рассветом в пятницу. Это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше плюс 3 - плюс 5 градусов в столице и до плюс 2 - плюс 7 градусов в Подмосковье", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик добавил, что в субботу влияние циклона начнет ослабевать и поступления холодного воздуха существенно сократится. Так, в столице ожидаются местами небольшие дожди, воздух в Москве прогреется до плюс 6 - плюс 8 градусов и до плюс 4 - плюс 9 - в Московской области

"В воскресенье управление погодой перейдёт к восточной периферии европейского антициклона. В облаках появятся прояснения, осадки постепенно прекратятся, а температура уже превысит норму – после полудня в Москве плюс 10 - плюс 12 градусов и до плюс 8 - плюс 13 градусов в Подмосковье", - рассказал он.