Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся осадки
13:09 09.04.2026 (обновлено: 13:49 09.04.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся осадки

Леус: осадки в Москве продлятся до вечера четверга и возобновятся в пятницу

Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве
Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Осадки в Москве продлятся до наступления темноты в четверг и возобновятся в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Осадки в регионе продлятся до наступления темноты, и возобновятся с рассветом в пятницу. Это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше плюс 3 - плюс 5 градусов в столице и до плюс 2 - плюс 7 градусов в Подмосковье", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Пасхальные куличи во время освящения - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Синоптик рассказал о погоде в регионах России на Пасху
8 апреля, 07:45
Синоптик добавил, что в субботу влияние циклона начнет ослабевать и поступления холодного воздуха существенно сократится. Так, в столице ожидаются местами небольшие дожди, воздух в Москве прогреется до плюс 6 - плюс 8 градусов и до плюс 4 - плюс 9 - в Московской области.
"В воскресенье управление погодой перейдёт к восточной периферии европейского антициклона. В облаках появятся прояснения, осадки постепенно прекратятся, а температура уже превысит норму – после полудня в Москве плюс 10 - плюс 12 градусов и до плюс 8 - плюс 13 градусов в Подмосковье", - рассказал он.
По его словам, новая неделя стартует с повышения температуры, местами возможны небольшие дожди, а днем в столице ожидается до плюс 11 - плюс 16 градусов.
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Катаклизмов будет больше": прогноз погоды в России на лето 2026 года
8 апреля, 17:37
 
