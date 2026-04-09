Двое томских подростков получили сроки за диверсию по заказу Украины

НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Северский городской суд Томской области приговорил к 2 годам 7 месяцам двух подростков по статье о диверсии – поджоге релейных шкафов по заданию спецслужб Украины, сообщило УФСБ по региону.
"Решением Северского городского суда Томской области несовершеннолетние помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года семь месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подростки совершили диверсионно-террористический акт в отношении спецоборудования железнодорожного транспорта Томской области, а именно по заданию представителей спецслужб Украины совершили поджог релейных шкафов.
По факту совершенного преступления следователи УФСБ расследовали уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
В управлении призвали родителей и законных представителей несовершеннолетних проявлять бдительность в вопросах сетевой активности и цифровой грамотности своих детей.
11 ноября 2025, 02:59