В Подмосковье к омбудсмену поступило 2,6 тыс обращений за год

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За 2025 год поступило 2650 обращений к уполномоченному по правам человека в Московской области, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская в четверг представила доклад о деятельности в 2025 году.

"В прошлом году от жителей поступило 2650 обращений, из которых 77 были коллективными. От военнослужащих и в их интересах поступило 620 обращений. Основными остаются вопросы о судьбе военнослужащих, пропавших без вести, о содействии в вызволении из плена и обмене", – говорится в сообщении на официальном портале правительства Подмосковья.

Фаевская в своем докладе отметила сложность решения вопросов расселения аварийного жилья. В таких домах проживает порядка 43 тысяч жителей, в прошлом году было переселено 11 тысяч жителей. По словам омбудсмена, решением проблемы могло бы стать законодательное закрепление четких критериев и границ определения разумных сроков отселения граждан из непригодного для проживания жилья.

По данным на сайте регионального правительства, в 2025 году по-прежнему оставались актуальными вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Электронные сертификаты, которые получают граждане с ограниченными возможностями здоровья, зачастую не могут использовать их сразу, потому что они не обеспечены денежными средствами.

Кроме того, в 2025 году увеличился рост обращений экологической тематики на 49% по сравнению с 2024 годом. Чаще всего жителей беспокоит деятельность комплексов по переработке отходов.

Омбудсмен также отметила актуальность вопросов об отказах в возбуждении уголовных дел при сообщении о преступлении. В прошлом году областной прокуратурой вынесено почти 80 тысяч постановлений об отмене отказов в возбуждении уголовного дела.