Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
20:05 09.04.2026
Устройство для операций на открытом сердце создали в Подмосковье

© Фото : КардиоСистемФарма
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Компания из подмосковных Химок разработала и вывела в производство отечественную систему для введения кардиоплегического раствора при операциях на открытом сердце, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализован при поддержке правительства Подмосковья в области науки, технологий и инноваций.
Сдача донорской крови - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Более двух тонн донорской крови собрали в Подмосковье в ходе выездных акций
8 апреля, 17:17
"Компания „КардиоСистемФарма“ в 2024 году стала победителем ежегодного конкурсного отбора в Подмосковье и получила грант в размере 10 миллионов рублей. Сегодня эта поддержка уже дала результат: произведено около 2 тысяч единиц отечественного медицинского оборудования, необходимого для проведения операций на открытом сердце", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Кардиоплегический раствор используется для временной остановки сердца и защиты миокарда во время хирургического вмешательства.
Разработка уже внедряется в российских медицинских учреждениях.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала