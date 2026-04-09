Устройство для операций на открытом сердце создали в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости . Компания из подмосковных Химок разработала и вывела в производство отечественную систему для введения кардиоплегического раствора при операциях на открытом сердце, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания „КардиоСистемФарма“ в 2024 году стала победителем ежегодного конкурсного отбора в Подмосковье и получила грант в размере 10 миллионов рублей. Сегодня эта поддержка уже дала результат: произведено около 2 тысяч единиц отечественного медицинского оборудования, необходимого для проведения операций на открытом сердце", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.