Свыше 130 котельных будет обновлено в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Свыше 130 котельных и 360 километров теплосетей будет обновлено в Подмосковье в 2026 году, больше всего котельных будет реконструировано в Богородском, Лотошино, Рузе, Чехове и Дмитрове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Подмосковье стартовала программа модернизации ЖКХ - в этом году предстоит обновить 135 котельных и 361 километр теплосетей. Больше всего котельных планируем реконструировать в Богородском, Лотошино, Рузе, Чехове и Дмитрове, а теплосетей - в Чехове, Богородском, Дмитрове, Одинцово и Электростали, где в микрорайоне Восточный запущена новая котельная", - написал Воробьев в своем канале на платформе Мах.

Он уточнил, что котельная в микрорайоне Восточный обеспечит теплом 4,8 тысячи жителей, 11 домов и три соцобъекта, снимая часть нагрузки с другой котельной. На объекте уже установлены четыре котла, выход на полную мощность планируется к июню.

Губернатор отметил, что в этом году в Подмосковье будут запущены четыре блочно-модульные котельные: в поселке Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово. На следующий год запланирован запуск еще двух: на улице Золотухи в Электростали и в поселке Новые дома.