В Подмосковье врачи спасли девушку со швейной иглой в желудке

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы извлекли из желудка девушки швейную иглу, которую та случайно проглотила, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, девушка случайно проглотила швейную иглу. После происшествия пациентка сразу обратилась за медицинской помощью. Рентгенологическое исследование показало, что инородное тело находится в желудке.
"Пациентка поступила правильно, немедленно обратившись за медицинской помощью. Это позволило избежать дальнейшего перемещения иглы по организму. Благодаря своевременному вмешательству, опасный предмет был благополучно удален с помощью эндоскопического оборудования", - сказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов, слова которого приводятся в сообщении.
Если бы игла задержалась в организме на более долгий срок, это могло бы повлечь за собой серьезные осложнения, такие как перфорация стенок желудка или кишечника, кровотечение, перитонит и даже сепсис, добавил он.
По данным минздрава региона, после получения необходимой медицинской помощи и убедившись в отсутствии угрозы для здоровья, пациентка была отпущена домой под амбулаторное наблюдение врача-хирурга.