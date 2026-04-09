В Подмосковье врачи спасли девушку со швейной иглой в желудке

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы извлекли из желудка девушки швейную иглу, которую та случайно проглотила, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, девушка случайно проглотила швейную иглу. После происшествия пациентка сразу обратилась за медицинской помощью. Рентгенологическое исследование показало, что инородное тело находится в желудке.

"Пациентка поступила правильно, немедленно обратившись за медицинской помощью. Это позволило избежать дальнейшего перемещения иглы по организму. Благодаря своевременному вмешательству, опасный предмет был благополучно удален с помощью эндоскопического оборудования", - сказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов, слова которого приводятся в сообщении

Если бы игла задержалась в организме на более долгий срок, это могло бы повлечь за собой серьезные осложнения, такие как перфорация стенок желудка или кишечника, кровотечение, перитонит и даже сепсис, добавил он.