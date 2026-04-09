Онлайн-услугу по записи в кружки дополнили новыми функциями в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Онлайн-услугу по записи в кружки и секции дополнили новыми автоматическими функциями на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн – прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Услуга "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств" доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Образование" – "Допобразование" и в блоке "Комплексные услуги". Она позволяет по одному заявлению записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования региона.