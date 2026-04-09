Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:00 09.04.2026
Онлайн-услугу по записи в кружки дополнили новыми функциями в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Онлайн-услугу по записи в кружки и секции дополнили новыми автоматическими функциями на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн – прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Около 500 тыс детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Около 500 тыс детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья
8 апреля, 19:07
Услуга "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств" доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Образование" – "Допобразование" и в блоке "Комплексные услуги". Она позволяет по одному заявлению записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования региона.
Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала