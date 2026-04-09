Россия не угрожает странам, не подрывающим ее безопасность, заявил Песков

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия не представляет угрозы странам, которые не планируют быть центром антироссийской деятельности, подрывать безопасность РФ и уничтожать русскоязычное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.