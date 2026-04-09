Переводчика Путина наградили почетной грамотой
16:39 09.04.2026
Переводчика Путина наградили почетной грамотой

Переводчика Путина Садыкова наградили почетной грамотой

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков награжден почетной грамотой президента РФ за заслуги в реализации российского внешнеполитического курса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Садыкова Алексея Сергеевича - старшего советника департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Садыков регулярно выступает переводчиком российского президента в ходе российско-американских встреч. В прошлом году он сопровождал Путина на саммите в Анкоридже. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву в январе назвал Садыкова "легендой", подчеркнув, что его голос - "лучший голос на всей земле".
