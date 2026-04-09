Израиль и Ливан начнут переговоры в США на следующей неделе, пишет Axios - РИА Новости, 09.04.2026
19:22 09.04.2026 (обновлено: 19:29 09.04.2026)
Axios: Израиль и Ливан начнут прямые переговоры в Вашингтоне на следующей неделе

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе. Первая встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Равид в соцсети X.
Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а ливанскую сторону — посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщает журналист.
В четверг пресс-служба израильского премьера сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
ИзраильЛиванСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
