Израиль и Ливан начнут переговоры в США на следующей неделе, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а ливанскую сторону — посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщает журналист.
В четверг пресс-служба израильского премьера сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.