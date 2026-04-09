Зеленский заявил о подготовке новой встречи по Украине

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что стороны готовят новую трехстороннюю украино-российско-американскую встречу по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом, наверное поедет к соседям", - заявил Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ.
По его словам, в переговорном процессе была пауза из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил. Фрагмент заявления опубликовал в своем Telegram-канале украинский телеканал "Новости.Live".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
