Зеленский заявил о подготовке новой встречи по Украине - РИА Новости, 09.04.2026
17:44 09.04.2026
Зеленский заявил о подготовке новой встречи по Украине

Зеленский заявил о подготовке новой трехсторонней встречи по Украине

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что стороны готовят новую трехстороннюю украино-российско-американскую встречу по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом, наверное поедет к соседям", - заявил Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ.
Джей Ди Вэнс выступает на предвыборном митинге в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вэнс заявил о противоречиях в позициях России и Украины на переговорах
8 апреля, 13:02
По его словам, в переговорном процессе была пауза из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил. Фрагмент заявления опубликовал в своем Telegram-канале украинский телеканал "Новости.Live".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Сальдо назвал причину паузы в переговорах по Украине
6 апреля, 09:58
 
