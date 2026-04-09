Рейтинг@Mail.ru
Источник: США пока не просили Турцию принять переговоры по Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 09.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция пока не получала конкретных сигналов от США по организации в Стамбуле вероятных переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но ни одна из сторон - Россия, Украина и США - от них не отказалась, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На данный момент от американской стороны не поступало конкретных инициатив или сигналов относительно организации переговорного процесса в Стамбуле. Турция, как и прежде, готова содействовать любым дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование конфликта, однако для перехода к практическим шагам необходима чёткая позиция и согласованность всех вовлечённых сторон", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Стамбул остаётся также идеальным местом для проведения встречи по Украине на высшем уровне, однако для этого необходимо сначала добиться прекращения огня.
"Стамбул по-прежнему рассматривается как оптимальная площадка для переговоров на высшем уровне, однако для перехода к таким встречам необходимо достижение устойчивого прекращения огня. Без этого условия проведение полноформатного саммита затруднительно", — сообщил собеседник агентства.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
В миреСтамбулРоссияУкраинаРодион МирошникМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала