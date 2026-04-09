Источник: США пока не просили Турцию принять переговоры по Украине

АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция пока не получала конкретных сигналов от США по организации в Стамбуле вероятных переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Украина и Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но ни одна из сторон - Россия США - от них не отказалась, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"На данный момент от американской стороны не поступало конкретных инициатив или сигналов относительно организации переговорного процесса в Стамбуле Турция , как и прежде, готова содействовать любым дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование конфликта, однако для перехода к практическим шагам необходима чёткая позиция и согласованность всех вовлечённых сторон", - сказал собеседник агентства.

"Стамбул по-прежнему рассматривается как оптимальная площадка для переговоров на высшем уровне, однако для перехода к таким встречам необходимо достижение устойчивого прекращения огня. Без этого условия проведение полноформатного саммита затруднительно", — сообщил собеседник агентства.