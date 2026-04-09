Эксперт рассказал, кто в России получает пенсию более 500 тысяч рублей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей, других категорий, которые могли бы претендовать на такие выплаты, в России нет, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет", — сказал Сафонов

Он уточнил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55% достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания, а у космонавтов — от количества полетов на орбиту и проведенного времени в космосе. Наиболее высокие доходы предусмотрены для тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта, добавил Сафонов.