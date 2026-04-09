03:46 09.04.2026 (обновлено: 05:50 09.04.2026)
Эксперт рассказал, кто в России получает пенсию более 500 тысяч рублей

РИА Новости: пенсию более 500 тысяч рублей получают космонавты

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей, других категорий, которые могли бы претендовать на такие выплаты, в России нет, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет", — сказал Сафонов.
Он уточнил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55% достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Оклад летчиков-испытателей зависит от места работы, классности, часов полета и воинского звания, а у космонавтов — от количества полетов на орбиту и проведенного времени в космосе. Наиболее высокие доходы предусмотрены для тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта, добавил Сафонов.
"Когда все это суммируется, заработная плата может достигать значительных сумм. Например, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы", — заключил эксперт.
