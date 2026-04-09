В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на две пенсии - РИА Новости, 09.04.2026
03:27 09.04.2026
В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на две пенсии

РИА Новости: на две пенсии могут рассчитывать инвалиды боевых действий

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рассчитывать на страховую пенсию по старости, а также государственную пенсию по инвалидности могут инвалиды боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории граждан РФ, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"На страховую пенсию по старости или за выслугу лет, а также государственную пенсию по инвалидности могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда или Севастополя, имеющие инвалидность, а также ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, которые в то время проходили военную службу", - сказала Стенякина.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Стал известен средний размер пенсии работающих россиян
Вчера, 02:37
Кроме того, депутат уточнила, что также право на двойную пенсию — по старости или инвалидности и по потере кормильца — имеют вдовы военнослужащих, если они не вышли замуж повторно, дети-инвалиды (инвалиды с детства I и II групп) погибших военнослужащих, а также родители погибших военнослужащих.
"Размер государственной пенсии зависит от категории получателя и установленной ему группы инвалидности", - отметила парламентарий.
По ее словам, за базу для расчёта принимается социальная пенсия, размер которой с 1 апреля 2026 года составляет 9424 рубля.
"Итоговый размер государственной пенсии по инвалидности может составлять до 300% от указанной суммы — 28272 рубля. Такую сумму ежемесячно получают инвалиды боевых действий I группы, которым назначена государственная пенсия", - уточнила депутат.
Она добавила, что размер государственной пенсии по инвалидности дополнительно увеличивается при наличии у её получателя иждивенца.
"В этом случае базой для расчёта служит социальная пенсия, увеличенная на треть", - заключила Стенякина.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Госдуме предложили дать работникам скорой право на досрочную пенсию
6 апреля, 05:55
 
ОбществоРоссияЛенинградСталинградЕкатерина СтенякинаГосдума РФЧернобыльская АЭС
 
 
