В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на две пенсии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рассчитывать на страховую пенсию по старости, а также государственную пенсию по инвалидности могут инвалиды боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории граждан РФ, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"На страховую пенсию по старости или за выслугу лет, а также государственную пенсию по инвалидности могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда , осаждённого Сталинграда или Севастополя , имеющие инвалидность, а также ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС , которые в то время проходили военную службу", - сказала Стенякина

Кроме того, депутат уточнила, что также право на двойную пенсию — по старости или инвалидности и по потере кормильца — имеют вдовы военнослужащих, если они не вышли замуж повторно, дети-инвалиды (инвалиды с детства I и II групп) погибших военнослужащих, а также родители погибших военнослужащих.

"Размер государственной пенсии зависит от категории получателя и установленной ему группы инвалидности", - отметила парламентарий.

По ее словам, за базу для расчёта принимается социальная пенсия, размер которой с 1 апреля 2026 года составляет 9424 рубля.

"Итоговый размер государственной пенсии по инвалидности может составлять до 300% от указанной суммы — 28272 рубля. Такую сумму ежемесячно получают инвалиды боевых действий I группы, которым назначена государственная пенсия", - уточнила депутат.

Она добавила, что размер государственной пенсии по инвалидности дополнительно увеличивается при наличии у её получателя иждивенца.