У участника инцидента с Пашиняном диагностировано сотрясение мозга

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. У восемнадцатилетнего Давида Минасяна, который был участником инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви, диагностировано сотрясение мозга, сообщила его адвокат Лусине Мартиросян.
"В результате медицинского обследования у 18-летнего Давида Минасяна подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга... Между тем, в тот день в церкви Давид всего лишь участвовал в литургии", - написала адвокат в соцсети
Инцидент произошел во время посещения Пашиняном храма Святой Анны в Ереване в Вербное воскресенье. Судя по видеокадрам, распространенным в соцсетях, когда многочисленная охрана премьера пыталась создать коридор для покидающего церковь Пашиняна, один из прихожан пытался ударить премьера, однако его руку отвели телохранители. После этого в церкви возникла суматоха, охрана обеспечила выход Пашиняна из церкви. В тот же день были задержаны три человека.
В конце марта суд арестовал Минасяна на два месяца, однако до СИЗО в тот день он не доехал, так как потерял сознание и был переведен в больницу. Повторно его доставили из СИЗО в ереванскую больницу в начале апреля. Защита считает арест несправедливым и намерена обжаловать решение суда. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как один из телохранителей Пашиняна бьет Минасяна по лицу.
Второго задержанного - Микаэла Минасяна - во вторник освободили под подписку о невыезде. Третьего задержанного по этому делу - Геворга Геворгяна - освободили под залог в 13 долларов.
Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
