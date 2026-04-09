У участника инцидента с Пашиняном диагностировано сотрясение мозга

"В результате медицинского обследования у 18-летнего Давида Минасяна подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга... Между тем, в тот день в церкви Давид всего лишь участвовал в литургии", - написала адвокат в соцсети

В конце марта суд арестовал Минасяна на два месяца, однако до СИЗО в тот день он не доехал, так как потерял сознание и был переведен в больницу. Повторно его доставили из СИЗО в ереванскую больницу в начале апреля. Защита считает арест несправедливым и намерена обжаловать решение суда. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как один из телохранителей Пашиняна бьет Минасяна по лицу.