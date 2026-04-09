В Курской области объявили ракетную опасность

КУРСК, 9 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в оперштабе региона на платформе Max.
