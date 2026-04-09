Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:24 09.04.2026
Курсантское общежитие открыли в тюменском военном училище

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище открыли курсантское общежитие, построенное по соглашению между Тюменской областью и Минобороны России о реконструкции вуза на условиях софинансирования, сообщил губернатор Александр Моор.
"С начальником ТВВИКУ Алексеем Бирюковым осмотрели новое, современное общежитие. На время обучения оно станет вторым домом для 300 курсантов. Комфортные комнаты, места для отдыха - условия проживания очень достойные. Не первый год ведём планомерное обновление училища. Несколько лет назад заключено соглашение между Тюменской областью и Минобороны о реконструкции вуза на условиях софинансирования", - сообщил Моор в своем канале на платформе Мах.
Моор отметил, что обновление училища ранее начали с питания курсантов и личного состава - первым возведённым объектом стала двухэтажная столовая на 1 200 мест. Также благодаря программе заменили инженерные сети и подстанцию.
В ТВВИКУ учатся курсанты из разных регионов России и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья, училище является кузницей кадров для инженерных войск страны, а его выпускники – гордость региона и всей России, отметил Моор и подчеркнул: создание достойных условий, в которых воспитываются офицеры, будет продолжено.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Моор: Тюменская область готовится противостоять весеннему паводку
8 апреля, 17:21
 
Тюменская областьРоссияТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала