Курсантское общежитие открыли в тюменском военном училище

ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище открыли курсантское общежитие, построенное по соглашению между Тюменской областью и Минобороны России о реконструкции вуза на условиях софинансирования, сообщил губернатор Александр Моор.
"С начальником ТВВИКУ Алексеем Бирюковым осмотрели новое, современное общежитие. На время обучения оно станет вторым домом для 300 курсантов. Комфортные комнаты, места для отдыха - условия проживания очень достойные. Не первый год ведём планомерное обновление училища. Несколько лет назад заключено соглашение между Тюменской областью и Минобороны о реконструкции вуза на условиях софинансирования", - сообщил Моор в своем канале на платформе Мах.
Моор отметил, что обновление училища ранее начали с питания курсантов и личного состава - первым возведённым объектом стала двухэтажная столовая на 1 200 мест. Также благодаря программе заменили инженерные сети и подстанцию.
В ТВВИКУ учатся курсанты из разных регионов России и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья, училище является кузницей кадров для инженерных войск страны, а его выпускники – гордость региона и всей России, отметил Моор и подчеркнул: создание достойных условий, в которых воспитываются офицеры, будет продолжено.