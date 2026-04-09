В столице обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Москве обновили столичный Сборник СН-2012 для оценки затрат по содержанию и эксплуатации городских объектов, в нем учтены расчеты с учетом цен на 1 апреля текущего года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

"Применение сборника позволяет оптимизировать расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений. Благодаря единым стандартам создаются равные условия для всех подрядчиков, что обеспечивает честную конкуренцию и стимулирует высокий уровень выполняемых работ. Это способствует развитию инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной среды для жителей города", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

По словам заммэра, с начала текущего года сборник пополнился 68 новыми стоимостными нормативами. Кроме того, специалисты актуализировали 190 нормативов.

Уточненная стоимость нормативов, которые вошли в обновленный сборник, нужны для расчета затрат, которые связаны с текущим ремонтом автоматизированных комплексов для мойки автобусов и электробусов, ограждением зоны производства работ на автомагистралях, обустройством спортивных площадок для спорткомплекса "Лужники", техническим обслуживанием искусственных водоемов и систем туманообразования в столичном парке "Зарядье".

Сборником СН-2012 пользуются порядка 2,5 тысячи столичных заказчиков и компаний, которые занимаются содержанием и эксплуатацией разных объектов московского хозяйства. Обновление сборника происходит раз в три месяца, его обновлением занимается департамент экономической политики и развития.